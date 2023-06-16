Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ВС РФ не могли ликвидировать большое количество танков западного образца. Он продолжил придерживаться этой позиции даже после того, как увидел многочисленные снимки разгромленной бронетехники, пишет издание “Царьград”.

Авторы публикации напоминают, что уничтожение западной бронетехники началось с самого первого дня контрнаступления ВСУ. При этом на видео и фото запечатлены не только танки “Леопард 2”, полученные Киевом от Германии, но и американские БМП “Брэдли”, французские легкие танки на колесном шасси AMX-10RC и другие машины.

Ллойд Остин, который видел все эти материалы, не хочет признавать очевидного. Он заявляет, что на снимках только 5 уничтоженных машин, которые снимали с разных ракурсов. Это несколько странно, так как на видео и фото представлены разные бронемашины и танки, что легко понять даже без наличия такого опыта, как у главы Пентагона.