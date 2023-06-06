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В Сети появились кадры работы украинского заградотряда, ликвидирующего военнослужащих при попытке покинуть передовые позиции. Соответствующие кадры расстрела БТРом ВС Украины собственных солдат были опубликованы в Телеграм-канале «Фанклуб 27 бригады Ратник».

На опубликованном видео можно увидеть, как группа солдат вооруженных сил Украины двигалась вдоль железнодорожного полотна, транспортируя одного раненого бойца, и зашла в лесополосу. Однако вскоре к лесопосадке подъехал украинский бронетранспортёр «Буцефал» из состава заградотряда и расстрелял собственных сослуживцев. Соответствующие кадры были сняты разведывательным беспилотником.

После массированного обстрела позиций украинских военнослужащих в лесопосадке заградотряд на БТР покинул позицию. При этом тела ликвидированных украинских военнослужащих остались лежать в лесополосе.

Напомним, что сегодня 6 июня прорвало плотину Каховской ГЭС, в результате чего населенные пункты левобережья Днепра были подтоплены. В настоящий момент идет процесс эвакуации мирного населения из пострадавших поселков.

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