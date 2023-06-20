По мере проведении специальной военной операции на Украине Россия значительно развила свои задействованные в ней средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которым украинским силам оказалось очень трудно противодействовать.

Об этом пишет итальянский военный портал InsideOver. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Современное поле боя требует не только привычных систем вооружений, таких как ракеты, снаряды и бомбы. «Столь же важным, как оружие, боеприпасы и военная техника, стали на сегодня средства радиоэлектронной борьбы, как активные, так и пассивные», – подчеркивает InsideOver.

Например, глушение является ключевым инструментом в электронной атаке, и его цель состоит в том, чтобы перекрыть достаточно мощным «шумом» сигналы противника, управляющие приемниками его боевых платформ. Результатом является глушение командного сигнала, которое пытается обнаружить принимающая система. Это приводит к полному нарушению связи, что для беспилотных систем заканчивается потерей управления и, как правило, уничтожением.

«В ходе конфликте на Украине Россия сильно развила свои средства РЭБ, и за последнее время этому появились новые фотосвидетельства – в том числе по перехвату /уничтожению многих современных западных систем, предоставленных Киеву», – указывает итальянский военный портал.

Он напомнил, что российские военные активно и широко использовали средства РЭБ фактически с первых недель СВО для противодействия не только украинским силам, но и самолетам радиолокационного наблюдения, отправляемым странами НАТО к границам зоны конфликта.

По оценкам экспертов, для этого применялись новейшие российские комплексы РЭБ «Красуха-4». Этот мобильный многофункциональный комплекс имеет достаточную дальность действия, чтобы эффективно глушить даже спутники на низкой околоземной орбите, а также наносить необратимые повреждения радиоэлектронным устройствам.

Впервые «Красухи» были развернуты для поддержки российских войск в Сирии, и их сигнал помех, который также влияет на сеть GPS, распространился вплоть до острова Кипр (то есть продемонстрировал радиус эффективного действия около 300 километров).

«Судя по всему, Россия также развернула на Украине одну из лучших систем помех, которые у нее есть, а именно «Мурманск-БН». Это система РЭБ, предназначенная для подавления дальней связи и разработанная как часть стратегической сети радиоэлектронной борьбы. «Мурманск-БН» поступил на вооружение российской армии в 2014 году и впервые был развернут в том же году, когда им был оснащен 475-й отдельный центр РЭБ ВМФ России в Крыму, к югу от Севастополя», – отмечает InsideOver.

Основная роль системы, по оценке издания, «заключается в устранении высокочастотных передач сил НАТО, особенно глобальной системы связи США, наряду с высокочастотной военной спутниковой связью». По данным российских источников, он способен глушить системы связи с радиусом действия от 5000 до 8000 км – между боевыми кораблями, самолетами и спутниками, тем самым перекрывая поступление информации через спутники к конкретным боевым единицам.

«Это очень важно, потому что спутники призваны точно наводить на цель ракеты и управляемые боеприпасы, поэтому воздействие такой системы делает подобное «умное оружие» бесполезным», – пишет InsideOver.

Издание также подтверждает: системам с огромным радиусом действия, таким как «Мурманск-БН», очень трудно противодействовать, особенно если они расположены достаточно далеко от линии фронта. Для их поражения потребуются очень сложные инструменты, такие как крылатые ракеты, при этом хорошо защищенные от сигналов помех. Именно с этим связаны последние крупные поставки Украине таких весьма современных западных систем вооружения, как британские ракеты Storm Shadow.

Ранее мы сообщали, что попытка Украины с помощью ракет Storm Shadow подорвать возможности России обеспечивать свои передовые войска всем необходимым снабжением провалилась, и это стало одной из основных причин неспособности ВСУ добиться сколь-нибудь заметных успехов в начатом «масштабном контрнаступлении».