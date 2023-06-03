Самый густонаселенный город Объединенных Арабских Эмиратов славится среди туристов со всего мира своей роскошью, размахом и современными инновациями, способными удивить даже искушенных путешественников. Об удивительных достопримечательностях Дубая рассказывает в своем материале портал «ИнфоСМИ».

Даже автомобили скорой медицинской помощи здесь отличаются своей роскошью, поскольку построены на базе лимузинов. Данные машины называются «Awnak» и оснащены современным медицинским оборудованием. Правда медицинские лимузины не используют для оказания экстренной медицинской помощи, а применяют для более комфортного перемещения больных между медицинскими учреждениями.

Таже в Дубае можно найти первый в мире торговый автомат по продаже золотых слитков. Любой желающий может приобрести себе слитки различного веса и стоимости. Установлен данный автомат, разработанный в Германии, на территории отеля Emirates Palace.

Если путешественник решит перемещаться по городу при помощи общественного транспорта, то его встретят комфортабельные автобусные остановки закрытого типа, оснащенные системой кондиционирования.