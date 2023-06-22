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Лидеры стран коллективного Запада осознали, что Киев не сможет одержать победу на поле боя над Вооруженными силами Российской Федерации. По этой причине западные политики уже готовятся принять новые шаги в противостоянии с Москвой. Об этом в своем материале сообщает обозреватель издания InfoBRICS Лукас Леройс.

По словам автора, Североатлантический альянс поставил перед киевским режимом задачу нанести максимальный ущерб и попытаться истощить российскую армию, поскольку западные лидеры осознали, что ВСУ не смогут выйти победителями из этого противостояния. Решение об участии в конфликте Киевом было принято не самостоятельно, считает Леройс.

По его словам, Украина не является суверенным государством, поскольку ее правительство полностью подчинено воле Запада. Именно такие взаимоотношения Киева с западными партнерами позволяют украинским властям буквально требовать новых поставок вооружений, чтобы иметь возможность продолжать боевые действия.

При этом, как только украинская армия и государство в целом будут ослаблены настолько, что сопротивление будет невозможным, тогда потоки западного вооружения и финансовой помощи будут направлены другим марионеточным странам на Евразийском континенте. Обозреватель издания предполагает, что Запад может открыть новый фронт против России в Грузии, Молдавии или Косово.

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