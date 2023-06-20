Российские войска в зоне СВО при отражении попытки украинских сил выйти на исходный рубеж для атаки уничтожили три финские боевые машины разминирования, сконструированные на базе танка «Леопард-2». Опубликованные фотоснимки уничтоженной бронетехники ВСУ «представляются подлинными», сообщает ведущая финская газета Helsingin Sanomat (HS). Перевод основных положений иностранных публикаций представлен изданием discover24.ru.

В этом году Финляндия передала Украине все шесть своих боевых бронированных машин разминирования (MCV) Leopard 2R, сконструированных на базе германского танка «Леопард-2». По данным Сил обороны Финляндии, эти бронемашины «редко использовались в стране, так как их было сложно эксплуатировать на территории Финляндии, особенно в зимних условиях».

Как пояснил HS финский военный эксперт Илмари Кяйхкё, известно, что Украина имеет в общей сложности девять бригад, оснащенных и обученных западными странами, и часть из которых используют на вооружении как танки «Леопард» германского производства, так и соответствующие бронемашины MCV.

HS подтвердила, что подбитые на Украине MCV легко опознать как финские, о чем свидетельствуют установленные на бронемашинах особые минные тралы. Этот элемент отличает их основных боевых танков «Леопард-2» и других вспомогательных бронемашин на его основе, находящихся на вооружении Украины.

Таким образом, в ходе своего последнего контрнаступления ВСУ за всего лишь одну попытку прорыва российских позиций потеряли ровно половину своего парка MCV Leopard 2R.

Согласно текущим данным, обновленным голландским веб-сайтом Oryx, который фиксирует только те потери военной техники в украинском конфликте, которые подтверждены на основе визуальных доказательств, украинские формирования потеряли как минимум пять основных боевых танков Leopard-2. Из них Leopard-2A4 и Leopard-2A6 были уничтожены, а три Leopard-2A6 считаются «поврежденными и брошенными их экипажами».

Операцию по «прорыву обороны», предпринятую украинскими войсками на прошлой неделе, многие зарубежные военные эксперты сочли «малоуспешной», тем более что она сопровождалась практически отсутствием поддержки с воздуха и недостаточным артиллерийским огнем для прикрытия. Российские войска смогли повредить и уничтожить значительное число предоставленных Западом Украине БМП Bradley и танков Leopard-2 с применением артиллерии и противотанковых управляемых ракет (ПТРК).

«Заметная часть из них были также подорваны на грамотно установленных русскими минных полях. Поэтому потеря трех машин разминирования Leopard 2R весьма чувствительна для ВСУ», – указывает индийское издание EurAsian Times.

Финские машины Leopard-2R играют важную роль на поле боя, прокладывая путь через минные заграждения противника и тем самым давая возможность атаковать танкам и БМП. Именно в этих целях финская компания Patria ранее переоборудовала стандартный 69-тонный танк Leopard 2A4 в трехместный MCV Leopard-2R, специализированную бронемашину для разминирования.

Танковые башни были сняты, а корпуса оборудованы полноразмерным минным тралом. Leopard-2R толкает трал, задействуя свой мощный двигатель в 1500 лошадиных сил. Кроме того, машина имеет установленную сзади систему разметки расчищенной полосы движения. Над моторным отделением, ближе к корме, также смонтированы большие контейнеры с дополнительным специализированным оборудованием.

Вместо минного трала на Leopard-2R можно быстро установить передний бульдозерный отвал для выполнения различных инженерно-саперных функций. В таком варианте машина, например, может расчищать заграждения на поле боя, обустраивать позиции для стрельбы или готовить площадки для последующих операций понтонных мостоукладчиков.

Конструкция финского Leopard-2R обеспечивает намного большую защиту для экипажа от противотанковых мин, чем оригинальный Leopard-2A4. Главным образом, это достигнуто добавлением бронезащиты днища боевой машины. Для дополнительной прочности все сиденья экипажа закреплены на крыше.

В качестве вооружения самозащиты Leopard-2R оснащена пулеметом. В конечном итоге финский Leopard-2R признан западными экспертами «лучшей бронемашиной своего класса в мире», превосходя по основным характеристикам Assault Breacher – примерный аналог, используемый армией США.