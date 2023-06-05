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По сообщению командира бригады «Восток» первого Армейского корпуса Донецкой Народной Республики Александра Ходаковского, украинские боевики, начавшие в районе села Новодонецкое наступательные действия впервые применили в бою на данном направлении немецкие танки Leopard. Однако официального подтверждения данной информации пока еще не было.

Ходаковский написал в своем Телеграм-канале, что ситуация в районе населенного пункта Новодонецкое и в стороне Великоновоселовки достаточно тяжелая. Он отметил, что украинские боевики стараются прощупать российскую оборону и найти в ней слабые места. По словам комбрига «Восток», на данном тактическом направлении впервые были замечены немецкие Leopard. Также Ходаковский отметил, что в районе Новодонецкого было зафиксировано до тридцати единиц боевых машин противника, среди которых есть и Leopard.

Ранее сообщалось, что украинские источники начали публиковать кадры переданных Западом танков Leopard, находящихся непосредственно поблизости с линией боевого соприкосновения.

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