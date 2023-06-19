Активисты движения «Город перемен» обратили внимание на состояние Марсова поля в Петербурге. В их телеграм-сообществе были опубликованы снимки, на которых зафиксированы выжженная земля, сорняки, плохо скошенный газон и вырванные с корнями деревья. Все это находится на территории уникального памятника. СМИ и эксперты часто критикуют возглавляемую Александром Бегловым администрацию за посредственное отношение к историческому облику города.

«Повсюду заметны сгоревшие газоны и проплешины, трава местами торчит клочками. Встречается мусор, много сорняков. Присутствуют пустые лунки, много поломанных веток сирени, которые давно валяются. Одно дерево и вовсе вырвано с корнями, но никому до этого дела нет. Есть и недавно высаженные небольшие деревья, которые, судя по их внешнему виду, уже готовы покинуть этот мир. Комблаг их просто посадил, а поливать не стал», — говорится в публикации «Города перемен» в соцсетях.

Активисты напоминают, что ранее Комитет по благоустройству потратил на «липовые липы» в кадках (их расположили по некоторым центральным улицам Северной столицы) 162 миллиона бюджетных средств. Почему Марсово поле при всем этом осталось обделенным вниманием чиновников — неизвестно.

Отметим, что сохранение Марсового поля важно не только для сохранения исторической и культурной ценности города, но и для понимания истории России, для образования и воспитания молодого поколения и для привлечения туристов. СМИ обращали внимание, что по всем соответствующим направлениям администрация Петербурга якобы ведет высокоэффективную работу. На деле же весь труд чиновников входит в иллюстрации, которые показал «Городперемен».