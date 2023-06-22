Новые технологии при строительстве российских боевых кораблей должны внедряться “не быстро, а немедленно”. Об этом заявил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов телеканалу “Звезда” на Международном военно-морском салоне в Кронштадте, который проходит в эти дни.

При этом, по словам Евменова, внедрение инноваций – это не просто пожелание или какие-то отдалённые планы. Новейшие технологии при строительстве кораблей внедряются уже сейчас. Необходимость модернизации флота показала специальная военная операция, подчеркнул главком ВМФ.

Евменов также рассказал, что в текущему году на флот поступит более 40 боевых кораблей и судов обеспечения.

Салон в Кронштадте продлится до начала следующей недели. Участниками мероприятия стали более двухсот крупных кораблестроительных предприятий из России и зарубежных стран.