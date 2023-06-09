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Как сообщает РИА Новости, советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин рассказал во время эфира на «Первом канале», что вооруженные силы Украины примерно месяц назад пытались осуществить ротацию в населенном пункте Марьинка. Однако российская артиллерия помешала им сделать это. Бойцы ВС России нанесли артиллерийский удар по резервам ВСУ, пришедшим на замену.

По словам Гагина, находящаяся в Марьинке украинская десантно-штурмовая бригада должна была быть ротирована, однако этого ВСУ не смогли сделать из-за российской артиллерии. Он подчеркнул, что российские разведчики узнали планы о совершении ротации, поэтому ВС России нанесли удар по украинским резервам, пришедшим на смену в Марьинку. Артиллерийским ударом была уничтожена техника и новый личный состав ВСУ. «То есть были сорваны планы по замене военнослужащих, которые достаточно долго находились в состоянии боя, – заявил советник.

Также Гагин добавил, что ситуация по всей линии фронта в зоне СВО остается стабильной. ВС России успешно отбивают контратаки противника на всех направлениях.

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