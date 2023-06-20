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Задержанная за шпионаж в Саранске женщина созналась на допросе в работе на представителей украинской спецслужбы. Соответствующие кадры с признательными показаниями были опубликованы сотрудниками ФСБ Российской Федерации.

На опубликованном видео можно увидеть процесс допроса уроженки Украины, задержанной в Саранске по подозрению в шпионаже в пользу украинских спецслужб, в ходе которого женщина призналась в содеянном преступлении.

Женщина рассказала, что она отправила своим украинским кураторам видео с электроподстанцией. Также она передала представителям спецслужб Украины контактные данные одного из сотрудников Федеральной Службы Безопасности Российской Федерации.

По словам сотрудников ФСБ РФ, задержанная собирала информацию о важных инфраструктурных и военных объектах региона, а также о сотрудниках правоохранительных органов России, в том числе и Федеральной Службы Безопасности.

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