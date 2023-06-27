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Всемирным банком был одобрен кредит для Филиппин, который будет выдан стране для принятия мер по спасению планеты от климатических изменений. Размер кредита составляет 1.14 миллиарда долларов. Часть выделенных средств можно будет также использовать на развития сельского хозяйства в стране и охрану окружающей среды. Такую информацию сообщило информационное агентство Reuters.

В публикации указывается, что кредит для Филиппин, одобренный Всемирным банком, в общей сумме составляет 1.14 миллиардов долларов США. Информация по сроку кредита и процентной ставке не сообщается. Агентство отмечает, что выделенные средства должны пойти на реализацию мер по устранению проблем в стране, вызванных изменением климата.

Также власти планируют использовать часть денег, чтобы повысить производительность сельского хозяйства. Кроме того полученные средства будут направлены на улучшения образования в стране – дети должны иметь равный доступ к образованию.

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