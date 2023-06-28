На грани нового извержения находится супервулкан в Италии, который последний раз проявил активность в 1538 году. Этот вулканический район известен как Флегрейские поля и находится неподалеку от города Неаполь. По данным Mirror, наблюдается увеличение количества землетрясений в этом регионе, лишь в апреле было зафиксировано более 600 подземных толчков.

При извержении супервулкана расплавленная лава и вулканические газы могут подняться в стратосферу, а сера и токсичный пепел могут вызвать глобальное похолодание, приводящее к гибели множества диких животных и урожая. Кроме того, извержение вулкана может вызвать цунами высотой до 30 метров.

В непосредственной опасности находятся около полумиллиона людей, проживающих вблизи этой области. Город Поццуоли, где располагается значительная часть населения, уже объявлен зоной желтого уровня вулканической тревоги. По плану эвакуации, разработанному властями региона, все люди должны быть переведены в безопасную зону за три дня.