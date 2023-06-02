Разрекламированное и оснащенное Западом «контрнаступление Украины», похоже, «явно захлебывается, если уже не пошло ко дну», под мощными российскими ударами с воздуха по запасам украинского оружия и боеприпасов и пунктам сосредоточения войск. Такую оценку текущего состояния СВО на Украине дал в индийском издании The EurAsian Times военный обозреватель Виджаиндер К. Такур. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

По мнению индийского военного эксперта, Воздушно-космические силы (ВКС) России продемонстрировали хорошую продуманность в использовании своих ресурсов – они наносят удары по украинским военно-промышленным и инфраструктурным объектам беспилотниками-камикадзе «Герань-2», а для точечных атак применяются малозаметные ракеты воздушного и морского базирования Х-101 и крылатые ракеты «Калибр».

Когда возникает необходимость нанести особо мощный удар по важным и хорошо защищенным объектам, российские силы наносят удары сверхзвуковыми ракетами «Оникс» или квазибаллистическими ракетами «Искандер-М» с использованием мобильных пусковых установок наземного базирования. При этом массированно применяемые российские дроны-ловушки вынуждают украинские системы ПВО расточительно расходовать боезапас.

В итоге – отнюдь не российские войска, а украинские силы несут ощутимые потери, несмотря на широковещательные заявления Киева о том, что «первый этап» контрнаступления ВСУ якобы «практически уже начался».

При этом Западом ожидалось несколько иное: «контрнаступление Украины» должно было, судя по заявлениям военных экспертов в СМИ, начинаться с яростных ударов по российским объектам тылового обеспечения. «То же самое было, когда атакующие действия Украины осенью 2022 года вынудили российские войска отступить с правого берега Днепра на херсонском направлении», – пишет Такур.

В том случае украинские силы успешно использовали поставленные США системы РСЗО HIMARS, чтобы задушить российские пути снабжения до такой степени, что для России стало невозможным продолжать поддерживать свои силы на правом берегу. Но впоследствии, как с большой долей ехидства отмечает индийский обозреватель, для Украины это обернулось «несчастьем»: после «коварного» вывода войск с правого берега Днепра российское военное руководство изменило схему размещения своих сил, складов и средств ПВО за пределы 80-километровой прифронтовой полосы и тем самым значительно уменьшило ущерб от атак ракет HIMARS.

Россия также доработала программное обеспечение своих систем ПВО, чтобы повысить вероятность поражения ракет HIMARS своими противоракетами. «Медленно, но верно Россия в основной степени нейтрализовала украинское преимущество, связанное с применением HIMARS», – констатирует военный обозреватель EurAsian Times.

Теперь, для поддержки нового «украинского контрнаступления», Запад сделал крупную ставку на другое, более дальнобойное оружие. Великобритания первой страной, предоставившей Украине крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow с радиусом действия более 250 км.

В анализе The EurAsian Times, опубликованном сразу после британского заявления о поставках Storm Shadow, был сделан вывод, что «российская сеть радаров противодействия малозаметности весьма эффективна», что облегчит перехват большинства этих ракет.

«Этот прогноз оказался верным. Через две недели после начала запусков ракет Storm Shadow Украине ничуть не удалось подорвать способность России снабжать ее силы, хотя буквально единичные ракеты пробились и нанесли, согласно украинским источникам, удары», – указывает Такур.

Со своей стороны Россия утверждает, что с момента применения ракет Storm Shadow сбила как минимум 3 их носителя – истребителя-бомбардировщика Су-24 (по одному – 13 мая в районе границ ЛНР, 17 мая под Варваровкой и 18 мая близ Славянска в ДНР). «Внезапный всплеск сбитых украинских Су-24 ставит под сомнение устойчивость украинских операций с атаками Storm Shadow. Очевидно, что ВКС РФ активно охотятся за украинскими Су-24», – отмечает обозреватель EurAsian Times.

В качестве заключения он пишет: «Неспособность Украины с помощью ракет Storm Shadow подорвать возможности России обеспечивать свои передовые войска всем необходимым снабжением, вероятно, является одной из наиболее важных причин неспособности Украины начать контрнаступление, несмотря на благоприятные погодные условия. Ограниченное количество Су-24МР на вооружении Украины и отсутствие альтернативных дальнобойных вооружений в поставках, щедро финансируемых Западом, делают общий прогноз украинского контрнаступления довольно мрачным».