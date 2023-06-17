Как сообщает в своем материале издание «Российская газета», показатель продаж новинки на отечественном рынке электромобилей, модели «Москвич 3е», в мае составил 34 единицы. Данный показатель на 5 единиц превзошел уровень продаж американского электромобиля Tesla Model 3, чей показатель за май составил 29 проданных автомобиля.

Таким образом, модель «Москвич 3е» смогла подняться на 8-е место в рейтинге популярности всех представленных на отечественном рынке электромобилей. Безусловным лидером сегмента по продажам электрических машин в России до сих пор является отечественный бренд Evolute.

По словам директора бренда «Авилон. Москвич», основными преимуществами электрической версии кроссовера «Москвич» являются, в первую очередь, доступная стоимость по сравнению с конкурентами, наличие официальной гарантии и дилеров, отсутствие проблем с запчастями и дополнительные выгоды при покупке автомобиля (участие в программах господдержки).