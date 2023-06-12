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Учения ВВС Североатлантического альянса Air Defender, которые стартуют 12 июня на территории Германии, являются самыми масштабными со времен холодного конфликта между США и СССР. Такую информацию сообщает РИА Новости, ссылаясь на мнение опрошенных военных экспертов.

По словам старшего научного сотрудника Института мировой экономики и международных отношений РАН Александра Камкина, натовские учения Air Defender являются серьезным сигналом для России в условиях текущего конфликта на Украине. Он подчеркнул, что нынешние учения НАТО обошли по своему масштабу все предыдущие. «Можно достаточно однозначно сказать, что это демарш, направленный против России», — подчеркнул эксперт.

Заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов также заявил, что Североатлантический альянс собрал для своих учений «беспрецедентно большое количество авиационной техники».

Ранее немецкие издания опубликовали материалы, в которых говорилось, что предстоящие военные учения НАТО являются серьезным сигналом для Москвы.

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