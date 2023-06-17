Разрушение Каховской ГЭС привело к масштабной катастрофе в Херсонской области. Большая часть воды затопила населенные пункты, расположенные на левом берегу Днепра, то есть в той части региона, который находится под контролем ВС России. Однако правобережье тоже пострадало, в особенности некоторые районы города Херсон и его близлежащие села.

Специалисты прогнозируют, что затопление привело к потере 14% маслиничных и зерновых культур для общего экспорта в стране. На 2021 год на Украине собиралось примерно 3-4 миллиона тонн данных видов сельскохозяйственных культур. И это было одним из самых высоких показателей.

Оставшись без воды из Каховского водохранилища и Северо-Крымского канала, поля в Херсонской, Запорожской и части Днепропетровской областях не смогут должно орошаться. Также пострадает выращивание овощей и бахчевых, которое активно было развито в Херсонской и Запорожской областях. Процесс восстановления может затянуться на очень длительный период.