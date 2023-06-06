Военный эксперт Александр Бартош прокомментировал сообщение Минобороны России об очередном значительном уничтожении украинской военной техники и живой силы на Южно-Донецком направлении. По его словам огромные потери ВСУ в живой силе и технике говорят о том, что Киев плохо подготовил своих военнослужащих к наступательным действиям.

По словам эксперта, давление со стороны Североатлантического альянса и НАТО вынуждает киевский режим начинать контрнаступательные действия, которые обречены на провал. Даже по данным служб разведки Украины прогнозы на будущую атаку со стороны ВСУ не такие радужные, как им хотелось бы. ВС России встречают любые атаки ВСУ и отбивают их. «Мы, конечно, ожидали подобных выпадов, поэтому встретили ВСУ в полной боеготовности», – заявил эксперт.

Бардош предположил, что контрнаступлние ВСУ в итоге может и вовсе сойти на нет, никак не повлияв на текущую ситуацию, но некоторые тактические перемены на поле боя все же, возможно, произойдут.