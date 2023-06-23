23 июня Telegram-канал Baza раскрыл информацию о Виталии Манишине, бывшем замглаве Калманского района Алтайского края, который признался в серии убийств пяти девушек в 2000 году.

В начале мая 52-летний Манишин был задержан по делу об убийстве одной девушки в 1989 году. Согласно каналу, он признался в убийстве пяти абитуриенток Алтайского государственного технического университета (АлтГТУ) в 2000 году. Недавно ему было предъявлено обвинение в убийстве пяти человек.

В период совершения преступлений Манишин работал ветеринаром в районе, где обнаружили тела девушек. Позднее он получил должность в районной администрации. До марта 2023 года Манишин занимал пост заместителя главы администрации Калманского района и руководил комитетом по ЖКХ, строительству и газификации.

Летом 2000 года исчезли пять абитуриенток, которые планировали поступить в АлтГУ. Они должны были встретиться с человеком, обещавшим помочь им поступить в университет. Последний раз девушек видели, когда они входили в здание университета, после чего их след потерялся. Год спустя их тела были обнаружены под Барнаулом.