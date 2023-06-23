Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

23 июня Telegram-канал Baza раскрыл информацию о Виталии Манишине, бывшем замглаве Калманского района Алтайского края, который признался в серии убийств пяти девушек в 2000 году.

В начале мая 52-летний Манишин был задержан по делу об убийстве одной девушки в 1989 году. Согласно каналу, он признался в убийстве пяти абитуриенток Алтайского государственного технического университета (АлтГТУ) в 2000 году. Недавно ему было предъявлено обвинение в убийстве пяти человек.

В период совершения преступлений Манишин работал ветеринаром в районе, где обнаружили тела девушек. Позднее он получил должность в районной администрации. До марта 2023 года Манишин занимал пост заместителя главы администрации Калманского района и руководил комитетом по ЖКХ, строительству и газификации.

Летом 2000 года исчезли пять абитуриенток, которые планировали поступить в АлтГУ. Они должны были встретиться с человеком, обещавшим помочь им поступить в университет. Последний раз девушек видели, когда они входили в здание университета, после чего их след потерялся. Год спустя их тела были обнаружены под Барнаулом.

Вам может понравиться

Rzeczpospolita: яхта «Андромеда» не причастна к взрывам на «Северных потоках»

Согласно информации, представленной польской газетой Rzeczpospolita, яхта «Андромеда», о которой СМИ сообщали, что она использовалась в связи с терактом на «Северных потоках» и указывала на причастность Польши к этому инциденту,

Запад решил возобновить финансовые отношения с РФ

Обозреватель РИА Новости Надежда Сарапина считает, что Запад начал возобновлять свое сотрудничество с Российской Федерацией. Свое мнение она обосновывает тем, что бельгийский депозитарий Euroclear решил вернуться к обслуживанию некоторых российских

Запад преподносит поставку Украине франко-итальянского ЗРК SAMP/T как «новую угрозу» России

ЗРК SAMP/T франко-итальянского производства доставлен на Украину и якобы даже «развернут для эксплуатации, защищая ключевые объекты», заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Хотя его заявление пока что отказались подтвердить официальные лица