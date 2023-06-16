Бывший премьер-министр Словакии Петэр Пеллэгрини заявил, что европейские склады с оружием опустели в связи с военной помощью для Украины. Из-за того, что военные склады Словакии пусты, страна не сможет больше оказывать военную помощь Украине. На восполнение оружейных запасов понадобится от пяти до десяти лет. За минувший год Словакия направила Укране военную помощь в размере 186 миллионов евро. Братислава поставила в Киев вертолеты, самолеты МиГ-29, боеприпасы.

По словам словацкого политика, украинский кризис повлиял на то, что в Словакии появилась перспектива в формировании оборонной промышленности. В стране появится большое количество рабочих мест в связи с необходимостью производства вооружения.

Об опустошении европейских складов в минувшем году заявляла глава МИД ФРГ Аналена Бербок, отметив, что в Германии возник дефицит собственных запасов. А месяцем позже даже глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз отдал Украине оружие и осознал, что собственные военные запасы значительно истощились.