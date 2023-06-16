Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Бывший премьер-министр Словакии Петэр Пеллэгрини заявил, что европейские склады с оружием опустели в связи с военной помощью для Украины. Из-за того, что военные склады Словакии пусты, страна не сможет больше оказывать военную помощь Украине. На восполнение оружейных запасов понадобится от пяти до десяти лет. За минувший год Словакия направила Укране военную помощь в размере 186 миллионов евро. Братислава поставила в Киев вертолеты, самолеты МиГ-29, боеприпасы.

По словам словацкого политика, украинский кризис повлиял на то, что в Словакии появилась перспектива в формировании оборонной промышленности. В стране появится большое количество рабочих мест в связи с необходимостью производства вооружения.

Об опустошении европейских складов в минувшем году заявляла глава МИД ФРГ Аналена Бербок, отметив, что в Германии возник дефицит собственных запасов. А месяцем позже даже глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз отдал Украине оружие и осознал, что собственные военные запасы значительно истощились.

Вам может понравиться

Армия РФ начала новую тактику при нанесении ударов по украинским объектам

В Telegram-канале «Военкоры русской весны» сообщается, что российские военнослужащие применили новую тактику на Украине. Вместо массированных ударов, они выбирают стратегию, заключающуюся в запуске только нескольких ракет по маршрутам, где есть

ВКС России нанесло ракетный удар по местам производства БПЛА на Украине

Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наносить ракетные удары по военным объектам, расположенным в глубоком тылу на территории Украины, уничтожая военную технику, склады с боеприпасами, центры принятия решений и промышленные объекты.

Жак Бо: ЧВК «Вагнер» смогли взять Бахмут с помощью тактики Суровикина

Операция в Бахмуте (прежнее название Артемовск) получила негласное название «мясорубка». Долгое время эти события не сходили с первых полос новостных изданий, причем не только в России, но и за рубежом.