Бюро конструкторского проектирования «Око» объявило об успешных испытаниях самолетных дронов-камикадзе «Привет-82» в зоне специальной военной операции. В настоящее время эти устройства готовятся к применению в различных подразделениях после оснащения боевой частью. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Представители бюро подчеркнули, что беспилотные летательные аппараты уже прошли испытания на территории Луганской и Донецкой народных республик. В рамках этих испытаний были проверены дальность полета, радиоканал и устойчивость дронов к воздействию радиоэлектронных систем борьбы.

Также была проведена демонстрация дронов представителям батальонов оперативно-боевых тактических формирований «Каскад», «Восток», Росгвардии, а также частной военной компании «Вагнер». В настоящее время дроны проходят финальную подготовку к первому применению, после чего они будут готовы к активному использованию.