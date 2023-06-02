Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Бюро конструкторского проектирования «Око» объявило об успешных испытаниях самолетных дронов-камикадзе «Привет-82» в зоне специальной военной операции. В настоящее время эти устройства готовятся к применению в различных подразделениях после оснащения боевой частью. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Представители бюро подчеркнули, что беспилотные летательные аппараты уже прошли испытания на территории Луганской и Донецкой народных республик. В рамках этих испытаний были проверены дальность полета, радиоканал и устойчивость дронов к воздействию радиоэлектронных систем борьбы.

Также была проведена демонстрация дронов представителям батальонов оперативно-боевых тактических формирований «Каскад», «Восток», Росгвардии, а также частной военной компании «Вагнер». В настоящее время дроны проходят финальную подготовку к первому применению, после чего они будут готовы к активному использованию.

Вам может понравиться

Аудиосказки и контент по интересам: Иван Добровольский рассказал о приемуществах соцсети ЯRUS

Слушать аудиосказки с бесплатным доступом и смотреть контент по интересам: на платформе ЯRUS есть уникальные особенности, которые отличают ее от других социальных сетей. Чем привлекательна соцсеть для детей и взрослых,

Бойцы «Южной» группировки ВС России взяли в плен украинских боевиков на Лисичанском направлении

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на российского бойца, военнослужащие «Южной» группировки Вооруженных сил Российской Федерации в ходе боевых действий взяли в плен группу украинских боевиков из состава 54-й бригады

Наступление под Кременной: установка UR-77 «Метеорит» – ключ к победе

В Луганской Народной Республике под населенным пунктом Кременная российские десантники группы «Отважные» ведут наступательные действия. Об этом сообщает издание «Русская Весна» со ссылкой на Телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».