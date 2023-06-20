Документы германского Минобороны, обнародованные немецким изданием Der Spiegel, впервые подробно показывают, насколько велик оказался дефицит артиллерийских боеприпасов в Бундесвере после их многократных отправок в виде «военной помощи» Украине. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Министр обороны Германии Борис Писториус провозгласил, что планирует крупные закупки артиллерийских и танковых боеприпасов. На эти цели затребовано бюджетных ассигнований на общую сумму более 20 миллиардов евро.

Der Spiegel отмечает: о проблеме заметного дефицита боеприпасов на складах Бундесвера говорят уже давно. Однако впервые стали известны важные подробности того, насколько «драматична» оказалась реальная ситуация: по отдельным видам артиллерийских боеприпасов имеется лишь менее десяти процентов необходимых запасов.

Это следует из документов, подготовленных германским Минобороны в бюджетный комитет Бундестага (парламента ФРГ), которые стали известными немецкому изданию и касаются, в том числе, проблемы дефицита боеприпасов в связи с оценкой уже заключенных рамочных соглашений и новых контрактов.

Согласно информации Der Spiegel, по существующим рамочным соглашениям с германской военной промышленностью будет получено больше боеприпасов, чем планировалось ранее. Например, компании Rheinmetall и Diehl в ближайшие годы поставят заметно больше артиллерийских боеприпасов для вооруженных сил Германии. Плюс к этому планируются и новые рамочные соглашения, которые должны в приоритетном порядке «служить ускоренному росту собственных запасов Бундесвера».

По данным Spiegel, новые контракты на поставку боеприпасов также должны содержать так называемый пункт о «чрезвычайных поставках»: то есть в случае соответствующих требований Минобороны ФРГ или НАТО производство должно быть резко увеличено, в том числе за счет круглосуточной работы производственных мощностей.

В то же время в документах, обнародованных Der Spiegel, впервые подробно описано, насколько на самом деле пусты склады бундесвера для артиллерийских боеприпасов: «Текущий запас фугасных снарядов калибра 155 мм составляет около 20 000 штук».

Здесь следует учесть, что к 2031 году Бундесвер, согласно ранее утвержденным планам, должен был создать запас примерно в 230 000 снарядов. В условиях отсутствия нужных запасов для действующего на данный момент норматива (190 000 выстрелов), согласно обнародованным документам, «ускоренная закупка 155-мм снарядов является абсолютно необходимой».

Приведенные выше цифры основаны на требованиях НАТО, которые предусматривают, что «к 2031 году Бундесвер должен иметь в наличии достаточное количество артиллерийских боеприпасов, чтобы быть в состоянии выдержать интенсивные боевые действия в течение 30 дней».

«Ранее министерство обороны Германии отказывалось предоставить точные данные о запасах боеприпасов и потребностях Бундесвера, ссылаясь на конфиденциальность, но в то же время официальные лиц ведомства заверяли, что якобы у германских вооруженных сил имеется «достаточный» запас артиллерийских боеприпасов для поддержании боеготовности», – отмечает немецкий военный сайт Augen Geradeaus.

По данным этого сайта, снаряды калибра 155мм предназначены главным образом для Panzerhaubitze 2000, широко известных самоходных гаубиц германского производства. «После поставки этой системы вооружения на Украину опыт боевых действий в продолжающемся конфликте с Россией показал, что этой артиллерийской системой в боях было отстреляно значительно большее число боеприпасов, чем планировалось ранее в Бундесвере и НАТО», – указывает Augen Geradeaus.