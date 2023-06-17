Украинские боевики время от время имитируют поломки западной техники, что позволяет им перехитрить собственное командование и либо выйти из боя, либо вообще в нем не участвовать, пишет немецкое издание Spiegel. Авторы публикации отмечают, что подобные случаи стали фиксироваться после уничтожения ВС РФ первых танков Leopard 2.

Журналисты пообщались с одним из экипажей немецкого танка. Бойцы рассказали, что хорошо понимают своих сослуживцев, пускающихся на подобные хитрости. Все дело в том, что высокоточные ракеты или снаряды ВС РФ моментально пробивают башню танка и уничтожают экипаж, превращая его в «кучку пепла».

Напомним, что военный корреспондент Александр Коц ранее назвал верхнюю полусферу немецких танков самым уязвимым их местом.

Украинские военные хитрят не только с танками. Помимо этого, они используют тактику «мертвого опоссума», притворяясь убитыми на поле боя, не привлекая к себе внимания российских БПЛА. Когда беспилотник улетает, они «оживают» и убегают в безопасное место.