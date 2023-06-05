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Депутаты партии «Единая Россия» планируют разобраться с первым заместителем председателя комитета Государственной думы по делам СНГ  Константином Затулиным, который высказал свое мнение относительно невыполнении задуманных целей в рамках СВО российскими властями. Соответствующую информацию изданию URA.ru сообщили два источника из партии, а также лицо, приближенное к президентской администрации.

На данный момент под свой контроль взял ситуацию первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Вячеслав Макаров. Однако какие меры будут приняты в отношении Константина Затулина, пока еще не известно. Одно из возможных «наказаний» Затулина – исключение его из партии и лишение занимаемой должности.

По словам собеседника издания, Затулин уже неоднократно вел себя подозрительно. В апреле он раскритиковал итоговую версию законопроекта о гражданстве, поднятого Владимиром Путиным. Затулин желал внести свои правки, однако они не были одобрены.

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