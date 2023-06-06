Как отмечает в своем материале обозреватель греческого издания DefenceNet, контрнаступление украинской армии развивается по самому негативному сценарию, поскольку первые попытки атаковать российские оборонительные рубежи привели к потере значительного количества бронетехники и личного состава ВС Украины.

Обозреватель издания отмечает, что первые два дня контрнаступления украинской армии не привели к положительной динамике на фронте для Киева. Штурмовые бригады вооруженных сил Украины просто превращаются в груды металлолома на поле боя, чему есть большое количество видео доказательств, резюмировал автор статьи.

По информации греческого издания, только на Соледарском направлении контратаки украинские подразделения понесли потери в количестве 16 танков, 26 бронемашин и 14 военных автомобилей. При этом потери убитыми и раненными составили около 2 тысяч военнослужащих украинской армии. После сложных боевых столкновений в ходе контрнаступления украинским войскам в итоге пришлось отступить на исходные позиции.