ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как отмечает в своем материале обозреватель греческого издания DefenceNet, контрнаступление украинской армии развивается по самому негативному сценарию, поскольку первые попытки атаковать российские оборонительные рубежи привели к потере значительного количества бронетехники и личного состава ВС Украины.

Обозреватель издания отмечает, что первые два дня контрнаступления украинской армии не привели к положительной динамике на фронте для Киева. Штурмовые бригады вооруженных сил Украины просто превращаются в груды металлолома на поле боя, чему есть большое количество видео доказательств, резюмировал автор статьи.

По информации греческого издания, только на Соледарском направлении контратаки украинские подразделения понесли потери в количестве 16 танков, 26 бронемашин и 14 военных автомобилей. При этом потери убитыми и раненными составили около 2 тысяч военнослужащих украинской армии. После сложных боевых столкновений в ходе контрнаступления украинским войскам в итоге пришлось отступить на исходные позиции.

Вам может понравиться

Депутаты «Единой России» предпримут меры к чиновнику, который отрицал достижение целей СВО

Депутаты партии «Единая Россия» планируют разобраться с первым заместителем председателя комитета Государственной думы по делам СНГ  Константином Затулиным, который высказал свое мнение относительно невыполнения задуманных целей в рамках СВО российскими

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин назвал позором бегство российских войск с позиций вдоль Берховского водохранилища

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин призвал министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова ответить за потерю части населенного пункта Берховка. Так глава «оркестра» прокомментировал вопрос

ВСУ предпринимают более масштабные попытки к наступлению

Владимир Рогов, председатель движения «Мы вместе с Россией» сообщил о более масштабных попытках украинских войск к контрнаступлению, которые начались с утра. Он отметил, что ВСУ наносят удары восточнее, чем вчера,