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Военный эксперт, капитан первого ранга в отставке Василий Дандыкин рассказал журналистам, что в случае наступления на Крым украинская армия столкнется с массой препятствий на своем пути. Поэтому дойти до полуострова украинским боевикам не удастся.

По словам эксперта, ВС России на перешейке соорудили мощную оборону. И прежде чем дойти к полуострову, ВСУ необходимо будет пробить оборонительные укрепления, расположенные в Запорожской и Херсонской областях. А это сделать будет очень сложно. Потенциальное наступление украинских танков через перекопский перешеек является истинным самоубийством из-за открытой местности. Вражеская техника для ВС России будет «как на ладони».

Однако Дандыкин все же предупредил российское командование о том, что немецкие фашисты все же смогли прорваться через перешеек. Поэтому обязательно стоит учитывать опыт ВОВ и делать соответствующие выводы. Также Дандыкин отметил важность роли российской авиации в потенциальной обороне Республики Крым.

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