Как сообщает издание «Известия», одним из главных узлов обороны ВСУ в Донецкой Народной Республике является населенный пункт Марьинка. Об этом изданию сообщил военный эксперт Василий Дандыкин.

На протяжении девяти лет украинские боевики ведут активный обстрел Донецка именно с Марьинки. По словам специалиста, именно поэтому президент РФ Владимир Путин поставил перед российской армией первоочередную задачу – взятие Марьинки.

По данным Минобороны России, штурмовые отряды 5-й мотострелковой бригады и отряда спецназначения «Ахмат» ведут активные наступательные действия на марьинском направлении. Василий Дандыкин подчеркнул, что Марьинка является невероятно мощным украинским укрепрайоном, ведь там сосредоточено большое количество боевиков ВСУ. «Они сидят там в подвалах», – рассказал эксперт.

Дандыкин также отметил, что российские силы обязательно выполнят поставленную президентом задачу. Однако он подчеркнул, что наступать всегда тяжелее, нежели вести оборону. Поэтому очень важно «чтобы при этом не было больших потерь».