Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

17 июня в православии почитается память святителя Митрофана, патриарха Константинопольского. В народе его принято называть Митрофан Навозник. Стоит отметить, что «Навозник» не считается оскорблением, так как издавна на Руси к навозу относились с особым уважением, ведь благодаря ему был успешный урожай. Наши предки говорили, что «не стоит ждать хлеба от земли-матушки без навоза-батюшки».

В этот день в народе принято было обязательно удобрить землю навозом. Он вывозился в поля, которые в текущем году были оставлены «под пар», то есть на отдых без посева. Также в обязательном порядке производилась подкормка всех растений в огородах при помощи специальных удобрений. Их изготавливали при помощи перегноя, золы и специальных настоев из трав.

Запрещалось в этот день девушкам смотреться в зеркало, не стоило также смотреть на свое отражение в воде. В этот день запрещалось купаться в водоемах, чтобы не утонуть. Считалось, что в Митрофанов день нельзя лениться и рано укладываться спать. Только работящих людей в будущем могло ждать благополучие. Также запрещалось печь пироги с использованием кислых ягод, чтобы настроение не осталось «кислым» на длительный период.

Вам может понравиться

НАТО готовится ввести свои войска на Украину: основная задача –«ликвидировать русских»

Единственный план контрнаступления ВС Украины подразумевает «максимально жесткое продвижение вперед с максимальным убийством россиян на этом маршруте». Об этом в эфире украинского телемарафона заявил советник главы офиса президента Украины Михаил

РИА Новости рассказало русским туристам про четыре самых популярных способа обмана в Турции

В статье РИА Новости рассказывается о том, как российские туристы в культурной столице Турции, в городе Стамбуле, часто становятся жертвами мошенников. Чтобы избежать неприятностей и не попасться на удочку профессиональных

На Западе признали, что контрнаступление ВСУ идет крайне тяжело

Высокопоставленные западные чиновники в ходе брифинга для журналистов, который был проведен на условиях анонимности, признали, что наступление украинских войск ведется с трудом. Согласно информации, распространенной BBC, российские вооруженные силы хорошо