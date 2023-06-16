17 июня в православии почитается память святителя Митрофана, патриарха Константинопольского. В народе его принято называть Митрофан Навозник. Стоит отметить, что «Навозник» не считается оскорблением, так как издавна на Руси к навозу относились с особым уважением, ведь благодаря ему был успешный урожай. Наши предки говорили, что «не стоит ждать хлеба от земли-матушки без навоза-батюшки».

В этот день в народе принято было обязательно удобрить землю навозом. Он вывозился в поля, которые в текущем году были оставлены «под пар», то есть на отдых без посева. Также в обязательном порядке производилась подкормка всех растений в огородах при помощи специальных удобрений. Их изготавливали при помощи перегноя, золы и специальных настоев из трав.

Запрещалось в этот день девушкам смотреться в зеркало, не стоило также смотреть на свое отражение в воде. В этот день запрещалось купаться в водоемах, чтобы не утонуть. Считалось, что в Митрофанов день нельзя лениться и рано укладываться спать. Только работящих людей в будущем могло ждать благополучие. Также запрещалось печь пироги с использованием кислых ягод, чтобы настроение не осталось «кислым» на длительный период.