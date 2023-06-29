История 6-летнего Далера Бобиева за последние три дня взволновала весь Екатеринбург. Маленький мальчик исчез 26 июня, и более полутора тысяч полицейских и волонтеров из Екатеринбурга, а позже и из других регионов, включая Москву, вступили в поиски. Об этом пишет Е1.ru.

Вчера, 28 июня, после очередного обыска в доме, где жил Далер, следователи задержали опекуншу мальчика. По словам сотрудников правоохранительных органов, были обнаружены обстоятельства, указывающие на возможную причастность женщины, которая является официальным опекуном, к исчезновению ребенка. Детали дела не разглашаются в целях интересов расследования.

Опекунша Вероника является многодетной матерью. У нее трое собственных детей, а также трое приемных. В декабре 2019 года она приняла к себе Далера и его сестру, которые до этого находились в разных социальных учреждениях: мальчик в Ревде, а девочка в Бисерти. В настоящее время муж Вероники находится в службе вооруженных сил, а сама она работает в школе. Соседи говорят положительно о семье, отмечая, что дети всегда выглядят ухоженными.

Однако бывший подопечный Вероники, 20-летний Даниил Егольников, рассказал совершенно другую историю. Парень, который покинул семью полтора года назад, утверждает, что стал свидетелем жестокого обращения Наумовой с Далером.