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Руководство США пытается искусственно удерживать необходимый им ценовой коридор стоимости нефти, однако Кремль может легко помешать реализовать данный план Байдена. Об этом в своем материале со ссылкой на заявление бывшего советника ЦРУ Джеймса Рикардса сообщает издание The Daily Reckoning.

По словам Рикардса, после вступления Байдена в должность американского президента стратегический резерв нефти в США находился на уровне примерно в 600 миллионов баррелей. Однако на сегодняшний день национальные резервы нефти уже находятся на уровне в 372 миллиона баррелей. Бывший советник ЦРУ уверен, что такое резкое снижение национальных запасов нефтепродуктов может быть связано с махинациями Вашингтона по регулированию цен на топливо.

Эксперт уверяет, что таким образом администрация Байдена пыталась сдержать рост цен на топливо перед выборами в Конгресс США. При этом подобный «трюк» Байден попытается повторить перед будущими президентскими выборами, которые должны пройти уже осенью 2024 года. Однако в этом хитром плане Вашингтона есть одно слабое место, в случае холодной зимы Кремль может использовать свое «нефтяное оружие» для поднятия цен на энергоносители до исторического максимума, резюмировал Рикардс.

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