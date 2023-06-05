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Бывший сотрудник Пентагона, Кристофер Меллон, снова привлек внимание к неопознанным летающим объектам (НЛО) и инопланетянам в Соединенных Штатах. Он сообщил, что власти страны изучают объект внеземного происхождения, и призвал обнародовать информацию об этом, считая, что это может способствовать научным прорывам.

Интерес к НЛО и инопланетянам всегда привлекал миллионы людей, и в последнее время подобные явления снова привлекают внимание публики, отмечает Newsweek. Однако в США многие аспекты этой темы по-прежнему скрыты от общественности, и многие выступают за большую прозрачность, включая некоторых конгрессменов.

К таким сторонникам прозрачности относится и Меллон, который недавно опубликовал статью, в которой упоминается секретный проект исследования материалов, связанных с объектами неземного происхождения, ссылаясь на сотрудников Агентства по всеобъемлющему изучению аномалий (AARO).

Меллон утверждает, что обнародование информации об этих исследованиях способствует научному и техническому прогрессу.

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