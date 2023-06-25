Глубоководный батискаф «Титан», совершавший туристические экскурсии к затонувшим останкам потерпевшего крушение в водах Атлантики лайнера «Титаник», потерпел крушение под водой вместе с пятью человека на борту. Подводное судно просто разорвало огромным давлением воды или, если выражаться научным термином, произошла имплозия (взрыв направленный внутрь объекта).

По словам американского режиссера Джеймса Кэмерона, снявшего драму о гибели пассажирского лайнера «Титаник», он сразу был уверен в том, что с батискафом произошла трагедия. В сообществе дайверов были обеспокоены техническим состоянием «Титана» уже давно. При этом некоторые инженеры писали руководству компании OceanGate письма с критикой, касательно состояния батискафа, отметил Кэмерон.

Дэвид Лохридж, ранее занимавший должность пилота батискафа в компании OceanGate, еще пять лет назад указывал на технические недостатки «Титана». По его словам, углеродная капсула батискафа не была проверена должным образом на способность многократного погружения на глубину в 4 километра.

Однако после данного инцидента Лохридж был уволен из компании. Основатель компании Стоктон Раш три года назад также отмечал, что на корпусе глубоководного аппарата появились признаки циклической усталости, однако это не помешало ему совершить фатальное погружение, повлекшее за собой гибель его самого и еще четверых пассажиров «Титана».