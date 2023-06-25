ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Глубоководный батискаф «Титан», совершавший туристические экскурсии к затонувшим останкам потерпевшего крушение в водах Атлантики лайнера «Титаник», потерпел крушение под водой вместе с пятью человека на борту. Подводное судно просто разорвало огромным давлением воды или, если выражаться научным термином, произошла имплозия (взрыв направленный внутрь объекта).

По словам американского режиссера Джеймса Кэмерона, снявшего драму о гибели пассажирского лайнера «Титаник», он сразу был уверен в том, что с батискафом произошла трагедия. В сообществе дайверов были обеспокоены техническим состоянием «Титана» уже давно. При этом некоторые инженеры писали руководству компании OceanGate письма с критикой, касательно состояния батискафа, отметил Кэмерон.

Дэвид Лохридж, ранее занимавший должность пилота батискафа в компании OceanGate, еще пять лет назад указывал на технические недостатки «Титана». По его словам, углеродная капсула батискафа не была проверена должным образом на способность многократного погружения на глубину в 4 километра.

Однако после данного инцидента Лохридж был уволен из компании. Основатель компании Стоктон Раш три года назад также отмечал, что на корпусе глубоководного аппарата появились признаки циклической усталости, однако это не помешало ему совершить фатальное погружение, повлекшее за собой гибель его самого и еще четверых пассажиров «Титана».

Вам может понравиться

66 процентов россиянок готовы сделать первыми предложение руки и сердца мужчине

Аналитический центр ювелирного бренда SOKOLOV совместно с агентством A2:Research провели интересное исследование, которое показало, что большинство девушек готовы сделать предложение своим возлюбленным самостоятельно, пишет РИА Новости. По результатам опроса стало

Российский военный, рискуя жизнью, восстановил связь и помог артиллерии уничтожить взвод ВСУ

Согласно сообщению Министерства обороны РФ, российский военнослужащий, капитан Евгений Плискачев, совершил подвиг в зоне СВО. Во время боя с противником, рискуя собственной жизнью, он смог наладить связь. Таким образом, он

АиФ: жительница США случайно предсказала крушение батискафа «Титан» еще в начале 2023 года

Во время празднования Нового Года американка приняла участие в заполнении популярной на территории США карты «Бинго», а после пришла в недоумение, поскольку совершенно случайно смогла предсказать сегодняшнее крушение батискафа «Титан».