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Глава главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил о том, что киевские власти смогли захватить полуостров Крым в «психологическом» плане. «Чисто психологически Крым мы взяли», – заявил Буданов. Украинское ЦИПсО активно ведет психологические контрнаступательные действия.

Киевский режим регулярно уверяет, что Республика Крым будет атакована украинской армией, а затем вновь вернется под контроль Украины. По словам Буданова, психологическая победа, порой, является важнее реальных боевых столкновений.

Неясным остается факт того, чем может подкрепить свои слова глава украинского ГУР. Стоит отметить, что подобные абсурдные заявления представителей киевского режима по поводу полуострова Крым уже звучали неоднократно.

Напомним, что ВСУ ведут активные артиллерийские обстрелы Белгородской области. За минувшие сутки в регионе зафиксировано 260 прилетов. Отмечается, что по городу Шебекино противник выпустил 215 снарядов.

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