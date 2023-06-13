Британский военный эксперт, профессор Майкл Кларк, представляющий Лондонский королевский колледж, обратил внимание на критические пробелы, существующие в контрнаступательной операции Вооруженных сил Украины.

Одной из основных проблем, подчеркнул профессор факультета военных исследований, является преобладание российской артиллерии на территории боевых действий. Это создает недостаток авиационной поддержки для украинской стороны, особенно в контексте отсутствия истребителей F-16, которые могли бы сыграть значительную роль в воздушных операциях.

Профессор отметил, что недостаток мобильных систем противовоздушной обороны создает серьезные проблемы и не обеспечивает должного покрытия для наземных подразделений Вооруженных сил Украины на передовой.