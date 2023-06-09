Сообщается, что британские истребители Eurofighter Typhoon и шведские истребители Gripen совершили перехват российского разведывательного самолета Ил-20 и его сопровождающего истребителя Су-27 неподалеку от воздушного пространства Швеции. Военно-воздушные силы Великобритании подтвердили этот инцидент в своем Twitter-аккаунте.

Британские ВВС подчеркнули, что российские самолеты не нарушали воздушное пространство Швеции, однако они не соблюдали международные нормы и не поддерживали связь с регионами полетной информации.

Ведомство отметило, что такой перехват является стандартной процедурой, выполняемой пилотами и техническим персоналом, которые обеспечивают безопасность в небе над Балтийским регионом в рамках миссии 140-го экспедиционного воздушного крыла.