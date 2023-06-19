Мужчина из Великобритании нашел в поле старинное золотое кольцо, которое оказалось древним артефактом. Как сообщает издание The Sun, владелец продал украшение на аукционе и заработал на этом 23 тысячи фунтов стерлингов, что равноценно 2.5 миллионам рублей.

По информации издания, удачная находка подвернулась Альберту Тейлору. Мужчина давно увлекается поиском предметов с помощью металлоискателя. Во время очередной прогулки неподалеку от населенного пункта Роксвелл в графстве Эссекс Альберт обнаружил старинное золотое кольцо. Украшение было весом 8 граммов и изображало хищную птицу, расправившую крылья. Также на кольце была выгравирована надпись «al for ye best», что переводится как «все к лучшему».

О своей находке Тейлор сообщил местным властям. Он хотел предложить это кольцо Британскому музею, однако сотрудников оно не заинтересовало. В итоге мужчина выставил кольцо на лондонском аукционе, где на него нашелся покупатель.