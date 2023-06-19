ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Мужчина из Великобритании нашел в поле старинное золотое кольцо, которое оказалось древним артефактом. Как сообщает издание The Sun, владелец продал украшение на аукционе и заработал на этом 23 тысячи фунтов стерлингов, что равноценно 2.5 миллионам рублей.

По информации издания, удачная находка подвернулась Альберту Тейлору. Мужчина давно увлекается поиском предметов с помощью металлоискателя. Во время очередной прогулки неподалеку от населенного пункта Роксвелл в графстве Эссекс Альберт обнаружил старинное золотое кольцо. Украшение было весом 8 граммов и изображало хищную птицу, расправившую крылья. Также на кольце была выгравирована надпись «al for ye best», что переводится как «все к лучшему».

О своей находке Тейлор сообщил местным властям. Он хотел предложить это кольцо Британскому музею, однако сотрудников оно не заинтересовало. В итоге мужчина выставил кольцо на лондонском аукционе, где на него нашелся покупатель.

Вам может понравиться

5 стратегий личностного роста для достижения успеха и лидерства

1 Установите ясные цели2 Эффективное управление временем3 Развивайте навыки лидерства4 Повышение продуктивности5 Улучшение коммуникационных навыков6 Заключение Личностный рост является неотъемлемой частью нашей жизни, поскольку он помогает нам развиваться, достигать целей

Барецкий пообещал разобраться с «парадом эскортниц» на ПМЭФ-2023

Шоумен, актер и музыкант Стас Барецкий раскритиковал губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова за ПМЭФ-2023, который превратился в «парад эскортниц». Отвечая на вопрос представителей СМИ о том, почему градоначальник позволил превратить важнейший

Космическую обсерваторию “Евклид” готовят исследовать темную материю Вселенной

Впечатляющее европейское космическое предприятие не за горами в попытке исследовать его темную материю Вселенной.  Миссия «Евклид» (Euclid) стоимостью 1 миллиард евро направлена на то, чтобы пролить свет на два самых сложных