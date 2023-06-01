РИА Новости со ссылкой на Newsweek сообщает, что блок БРИКС, образованный РФ, Китаем, Бразилией, Индией и Южной Африкой сейчас активизировал свой подъем. В то же время соединенные Штаты Америки всеми силами стараются сохранить свое мировое влияние.

Обозреватель Newsweek отмечает, что БРИКС был создан с целью предоставления интересов развивающихся стран. А постепенное разрушение господства Запада приводит к тому, что все больше государств желают присоединиться к блоку БРИКС. Такое заявление было сделано генсекретарем Индийско-китайского экономического и культурного совета Мохаммедом Сакибом.

США стараются способствовать разрушению БРИКС, однако их стратегия на сегодняшний день является бесполезной. Можно сказать, что своими действиями американцы добиваются обратного эффекта, ведь в блоке все чаще можно услышать призывы к дедолларизации.

Ранее в Китае заявили, что всячески поддержат расширение БРИКС путем присоединения к блоку стран-единомышленников.