ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

РИА Новости со ссылкой на Newsweek сообщает, что блок БРИКС, образованный РФ, Китаем, Бразилией, Индией и Южной Африкой сейчас активизировал свой подъем. В то же время соединенные Штаты Америки всеми силами стараются сохранить свое мировое влияние.

Обозреватель Newsweek отмечает, что БРИКС был создан с целью предоставления интересов развивающихся стран. А постепенное разрушение господства Запада приводит к тому, что все больше государств желают присоединиться к блоку БРИКС. Такое заявление было сделано генсекретарем Индийско-китайского экономического и культурного совета Мохаммедом Сакибом.

США стараются способствовать разрушению БРИКС, однако их стратегия на сегодняшний день является бесполезной. Можно сказать, что своими действиями американцы добиваются обратного эффекта, ведь в блоке все чаще можно услышать призывы к дедолларизации.

Ранее в Китае заявили, что всячески поддержат расширение БРИКС путем присоединения к блоку стран-единомышленников.

Вам может понравиться

Москвичи рассказали об атаке беспилотников на их дома

Жители жилого комплекса в Новой Москве поделились своими впечатлениями от произошедшего утром 30 мая происшествия с беспилотным летательным аппаратом, врезавшимся в их дом. Одна из женщин рассказала, что около четырех

«Искандер» или «Кинжал»: эксперты спорят, чем попали во второй американский Patriot

Сообщается, что военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации совершили мощные удары, атакуя боевые объекты Вооруженных Сил Украины в нескольких областях. Один из журналистов издания «МК» передал информацию о том, что российская

Бойцы «Южной» группировки ВС России взяли в плен украинских боевиков на Лисичанском направлении

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на российского бойца, военнослужащие «Южной» группировки Вооруженных сил Российской Федерации в ходе боевых действий взяли в плен группу украинских боевиков из состава 54-й бригады