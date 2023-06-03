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Подразделение одного из соединений Воздушно-десантных войск при помощи огнеметов и гранатометов буквально выжгли опорный пункт украинских боевиков, расположенный в лесном массиве. Соответствующие кадры боевой работы российских десантников опубликовало Министерство обороны Российской Федерации.

На кадрах видно, как группы российских бойцов выдвигаются на исходные позиции и открывают огонь по опорному пункту вооруженных сил Украины. При этом российские десантники были разделены на ударные группы и подгруппы прикрытия.

Позиции украинских боевиков были уничтожены огнем с дистанции в 300 метров из ручных огнеметов (РПО-А) «Шмель» с использованием термобарических боеприпасов и ручных противотанковых гранатометов (РПГ-26 и РПГ-30) с использованием фугасных гранат. В результате точных попаданий опорный пункт вооруженных сил Украины был уничтожен без вступления в ближний стрелковый бой.

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