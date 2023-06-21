Бойцы подразделения «Шторм» ВС России взяли под контроль укрепрайон украинской армии, расположенный к юго-востоку от Марьинки в районе так называемого «зверинца». Об этом с места событий сообщают российские военкоры.

Отряд «Шторм» выбил остатки украинских боевиков с территории укрепрайона и установил полный контроль над освобожденной позицией. Напомним, что бои за укрепрайон ВС Украины, расположенный в районе так называемого «зверинца» под Марьинкой шли в течение нескольких месяцев.

Укрепрайон ВС Украины располагался на преобладающей над остальной местностью высоте, а также был окружен несколькими линиями минных заграждений. С тактической точки зрения, взятие под контроль данного укрепрайона ВСУ позволит российским подразделениям продвигаться дальше в направлении населенного пункта Победа, чтобы обойти Марьинку с южного направления.

Напомним, что ожесточенные бои за населенный пункт Марьинка продолжаются до сих пор. ВС России планомерно выбивают украинских боевиков с окраин населенного пункта.