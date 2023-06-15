Военные корреспонденты издания «Русская Весна» передали информацию о том, что военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации обнаружили и уничтожили еще один танк Leopard Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении в рамках военной спецоперации. Они опубликовали соответствующие кадры с места событий.

Согласно информации военных корреспондентов, экипаж танка ВСУ, произведенного в Германии, попытался скрыться в лесополосе, но был атакован российскими артиллеристами, которые нанесли удар по украинским националистам.

Отмечается, что успешно продолжается уничтожение поставляемой западными странами военной техники на всех направлениях спецоперации.

Ранее Бен Ходжес, бывший командующий армией США в Европе, заявил, что украинская армия пока не приступила к контрнаступлению, и все текущие события являются частью подготовительной операции, направленной на запутывание командования российской армии.