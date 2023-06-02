Ликвидация моста в тылу ВСУ в зоне специальной военной операции была осуществлена российскими артиллеристами-десантниками с использованием высокоточного боеприпаса «Краснополь». Этот важный момент был запечатлен на видео, которым поделилось российское оборонное ведомство.

Для выполнения этой задачи были задействованы десантники из Иванова и Костромы, а также расчет беспилотного летательного аппарата «Орлан-30». Гаубицы «Мста-Б» использовались бойцами при стрельбе.

Командир батареи с позывным «Кама» отметил, что боеприпас «Краснополь» применяется главным образом для поражения неподвижных целей, танков или укрепленных опорных пунктов, когда требуется точное уничтожение.

БПЛА «Орлан-30» с лазерным наведением использовался для разведки и точного наведения на цель.