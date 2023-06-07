Расчет гаубицы «Мста-Б», состоящий из тульских десантников ВС России, ликвидировал позиции украинских боевиков, расположенные в лесопосадке в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующие кадры боевой работы бойцов ВДВ из Тульской области были показаны «Известиями».

Российские артиллеристы 7 июня нанесли огневое поражение живой силе противника, находившейся в наблюдательных пунктах в одной из лесопосадок на юге Северского направления. Предположительно данные позиции украинские боевики использовали в качестве наблюдательных пунктов для разведки и координации своих наступательных действий.

По словам командира огневого взвода с позывным Нева-1, ему пришлось осваивать искусство ведения артиллерийского боя с нуля, однако оказалось, что при желании освоить новую военную профессию, в ней нет ничего сложного. В настоящий момент российские расчеты буксируемых гаубиц применяют на фронте фугасные, осколочно-фугасные и высокоточные боеприпасы для нанесения максимального поражающего эффекта живой силе и бронетехнике противника.