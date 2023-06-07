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Российские военные обнаружили и захватили секретное оборудование, произведенное в Канаде, предназначенное для обнаружения и определения координат операторов беспилотных воздушных аппаратов. Об этом сообщил Александр Ходаковский, замначальника главного управления Росгвардии по Донецкой Народной Республике, в своем Telegram-канале.

Трофейное оборудование вызывает большой интерес у разведывательных служб и специалистов по управлению беспилотниками из-за его высоких тактико-технических характеристик. Александр Ходаковский отметил, что полученный образец превосходит все предыдущие системы использования подобного оборудования и вызывает серьезные опасения у специалистов.

В ответ на действия Вооруженных сил Украины российские военные начали использовать новую практику, включающую использование дистанционных антенн и управление беспилотными аппаратами из защищенных укрытий. Это позволяет надежно скрывать местоположение операторов дронов и избегать возможных попыток подавления их огневой мощью, такой как артиллерийские удары и минометная атака.

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