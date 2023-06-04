Как сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники, соединения группировки «Днепр» Вооруженных сил Российской Федерации нанесли удары по местам дислокации украинских боевиков в окрестностях населенного пункта Дарьевка, расположенного на правом берегу Днепра в Херсонской области.

Также в окрестностях Херсона российскими бойцами было уничтожено 2 лодки, одна буксируемая гаубица Д-30 и два 120-миллиметровых миномета вместе с боекомплектами и расчетами. В результате точных ударов в районе Корабелов в городе Херсон было ликвидировано 4 боевика ВС Украины, а еще 3 получили ранения различной степени тяжести.

В окрестностях Дарьевки боевики вооруженных сил Украины понесли потери до 10 человек убитыми и 5 человек ранеными. Также было выведено из строя две единицы автомобильной техники.

Кроме того, на Херсонском направлении российские артиллеристы уничтожили две самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика» вместе с экипажем и боекомплектом. Потери в живой силе противнике составили 10 боевиков.