Борис Галкин, заслуженный артист России и почетный гость фестиваля «Малая Земля», поделился своими мыслями о том, как на Украине выросло чувство ненависти к России в интервью с aif.ru.

Галкин, который поддерживает Союз Волонтеров Отечества и регулярно посещает Донбасс с гуманитарной миссией и выступлениями, а также раньше часто бывал на Украине по работе, считает, что украинские люди не смогли найти в себе моральную силу противостоять лжи о России, которой националисты щедро питали украинцев многие годы.

Он провел аналогию с ситуацией, когда четверым детям дают кашу, троим из них сладкую, а четвертому – соленую. Первые три ребенка уверенно говорят, что их каша сладкая. Но ребенок, который должен последним ответить, сначала уверенно заявляет, что его каша соленая. Однако со временем он начинает сомневаться и с трудом произносит, что у него соленая каша. На третьей попытке, когда все остальные говорят «сладкая, сладкая, сладкая», этот ребенок заплакал. Ему было трудно признаться в неправде, и он промолчал. Но на четвертой попытке он снова уверенно говорит, что его каша сладкая, и закрывает эту ложь внутри себя, глубоко поверив ей. Точно так же, по словам Галкина, большинство украинцев глубоко поверило и проглотило ложь, когда речь заходит о непримиримой ненависти к России.