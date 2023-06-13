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Министерство обороны Российской Федерации сообщает о жестоких действиях боевиков Вооруженных сил Украины в районе Угледара. Они оставили на поле боя десятки тел своих погибших товарищей, заминировав их.

Боец, работающий под позывным «Педагог», подчеркнул, что такая варварская практика стала особенно распространенной среди украинских националистов, особенно в районе Угледара. После ожесточенных боев было обнаружено несколько десятков трупов боевиков Вооруженных сил Украины, под которыми располагались установленные мины и гранаты.

«Педагог» особо отметил, что украинские боевики отказываются забирать тела своих погибших сослуживцев.

Военная операция, начатая 24 февраля 2022 года с целью демилитаризации и денацификации Украины, продолжается.

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