BMW X5 – это автомобиль с моментально узнаваемым дизайном, невероятно комфортным салоном, возможность подобрать дизайн-пакеты и уровни отделки в полном соответствии с требованиями заказчика. Выбрать комплектацию и приобрести BMW X5 последнего поколения можно на сайте https://www.bmw-borishof.ru/all-models/bmw-x5/, который работает с авто от немецкого производителя более 15 лет и всегда отлично знает, что предложить своим постоянным и новым клиентам.

Преимущества BMW X5: уверенность на любой дороге

Производитель авто традиционно уделяет огромное внимание безопасности вождения и удобству управления. Именно поэтому новый BMW X5 оснащен адаптивной системой круиз контроля, которая позволяет после простой настройки существенно снизить усталость в длительной поездке.

Кроме того, за безопасность и управляемость отвечают система контроля курсовой устойчивости и полный привод BMW xDrive. Именно благодаря последнему использовать авто можно даже на грунтовых дорогах, не опасаясь потери управления.

Дилерский центр https://www.bmw-borishof.ru/all-models/ предоставляет возможность выбрать любую имеющуюся в наличии комплектацию автомобиля, подобрать машину как с бензиновым, так и с дизельным двигателем и мощностью от 249 до 530 л.с. Все зависит исключительно от требований клиента к дизайнерскому исполнению, комфорту, безопасности и управляемости.

Почему “БорисХоф”: большой выбор автомобилей BMW и высокий уровень сервиса

Длительная работа компании “БорисХоф” на российском рынке позволила обеспечить недосягаемый для конкурентов уровень сервиса. Намереваясь приобрести автомобиль BMW X5 или любую другую модель от немецкого производителя, заказчик получает возможность выбора комплектации и цветового решения.

Также имеется возможность приобрести не только новые авто, но и машины с пробегом, которые, несмотря на более низкую цену находятся в идеальном техническом состоянии и вполне могут прослужить много лет, не создавая проблем.

Для физических лиц в компании постоянно действуют выгодные программы кредитования, выбор которых зависит от финансовых возможностей клиента и его потребностей. Корпоративные заказчики могут воспользоваться услугой лизинга.

Еще одно неоспоримое преимущество – это возможность заказа авто в эксклюзивной комплектации. Достаточно просто связаться с менеджером, чтобы обсудить с ним все детали, получить подробную информацию по той или иной опции или различным система автомобиля.

Кроме того, клиент имеет возможность испытать выбранную модель BMW в деле, записавшись на тест-драйв. Для этого нужно просто заполнить специальную форму либо обсудить с менеджером подходящее время для пробной поездки.

Сотрудничество с компанией “БорисХоф” – это получение гарантии на автомобиль, а также на все дополнительное оборудование, которое приобретается вместе с ним. Также дилер предоставляет полный комплекс услуг по ремонту и обслуживанию немецких машин, использует при этом исключительно оригинальные запасные части, фирменные инструменты и эффективные расходные материалы.