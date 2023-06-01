Шувалов Игорь Иванович — российский экономист и государственный деятель. Государственную карьеру начал с должности замминистра Госкомимущества РФ в 1998 году. Далее занимал ряд высокопоставленных постов в правительстве, в том числе был первым зампредседателя. Сейчас возглавляет «ВЭБ.РФ» — один из крупнейших финансовых институтов в России, занимающихся реализацией крупных инвестиционных проектов государственного значения.

Образование и начало карьеры

Игорь Шувалов родился в посёлке Билибино Магаданской области 4 января 1967 года. Позже семья Шуваловых переехала жить в Москву, там он окончил школу в 1984 году. С 1985 по 1987 год служил в армии. После поступил учиться сначала на рабфак (подготовительное отделение), а затем на юрфак МГУ имени Ломоносова. В 1993 году окончил его с красным дипломом. Поступил на должность атташе в МИД России, с 1995 по 1997 год был директором юридического бюро «АЛМ».

Профессиональная деятельность

В 1997 году И. Шувалов получил назначение на пост начальника департамента Госкомимущества. Затем, в январе 1998 года, был повышен до замминистра государственного имущества Российской Федерации. Там он курировал управление страховых, финансово-кредитных и внешнеэкономических организаций. С сентября того же года Игорь Шувалов уже был председателем Российского фонда федерального имущества.

В 2000 году был переведён на пост руководителя аппарата правительства в ранге министра РФ. Здесь он координировал законопроектную деятельность кабинета министров. На этом посту он до 2003 года курировал административную реформу, предполагавшую большую централизацию законотворческой деятельности правительства и его переход на более современные технологии документооборота. Также контролировал взаимодействие правительства с Федеральным собранием.

Осенью 2003 года перешёл на должность замруководителя Администрации Президента РФ. В этот период курировал экспертное управление, анализировавшее долгосрочные тенденции в экономике России и мира. С марта 2004 г. по май 2008 г. Шувалов был назначен на пост помощника президента России Путина, занимался координацией работы по ключевым задачам — удвоению ВВП страны и повышению доходов её населения.

Шувалов являлся инициатором создания нового формата для государственных проектов развития. В 2005 году он был назначен замглавы Совета при президенте РФ по реализации приоритетных нацпроектов. Сюда входят проекты по созданию рынка доступного жилья, преобразованию систем образования, сельского хозяйства, здравоохранения. Он занимался их запуском и контролем за выполнением.

В январе 2005 года Игорь Шувалов стал представителем (шерпой) президента РФ в «Группе восьми». В следующем году он был назначен замглавы организационного комитета, обеспечивавшего председательство РФ в «Большой восьмёрке». В результате в Санкт-Петербурге в июле 2006 года впервые прошёл саммит с участием России.

С 2008 по 2018 год Шувалов был первым заместителем председателя Правительства РФ. Здесь он занимался разработкой долгосрочной социально-экономической стратегии РФ, управлением финансовыми активами и госдолгом, внешнеэкономической политикой, интеграцией России и стран-участниц СНГ, а также проведением переговоров о вступлении нашей страны во Всемирную торговую организацию.

Он также был главой правительственных комиссий по расширению строительства жилья, миграционной политике, экономическому росту и интеграции, развитию конкуренции и малого и среднего бизнеса, повышению безопасности на дорогах, снижению и оптимизации бюджетных расходов. Тогда были пересмотрены сами принципы расходования бюджетных средств с упором на результативность в достижении конкретных целей.

Правительство внедрило комплекс мер по поддержке системы гарантирования пенсионных накоплений и усилению значения негосударственного пенсионного обеспечения. Помимо того, Шувалов принимал участие в проекте Национальной предпринимательской инициативы по улучшению условий для инвестиций в стране, благодаря чему рейтинг России в Doing Business с 2011 по 2018 год вырос с 123 до 31 строчки.

С 2007 по 2012 год Шувалов руководил комиссией Таможенного союза. Параллельно, в 2009—2018 гг., он был национальным координатором по делам СНГ. Контролировал реализацию подписанных документов СНГ и работу российских госорганов по сотрудничеству с участниками Содружества. Был главой делегаций на переговорах с Беларусью, Кыргызстаном, Арменией и Казахстаном по организации Евразийского экономического союза.

В период кризисов 2008—2009 и 2014—2015 годов Шувалов руководил «антикризисными» штабами правительства и контролировал реализацию мер по минимизации «проседания» экономики. Были выбраны системообразующие организации, поддержка которых необходима в первую очередь. В правительстве были организованы встречи с представителями металлургической и строительной сфер, аптечных сетей, розничной торговли.

Шувалов участвовал в разработке мер по стабилизации национальной валюты в декабре 2014 года. Благодаря предпринятым мерам, рубль в полном объёме восстановил свои позиции уже спустя два дня после обрушения 16 декабря. Также было чётко выверено планирование бюджета, осуществлялся жёсткий контроль за уровнем его дефицита и размером госдолга, сокращены госрасходы, сохранялся низкий уровень инфляции.

В тот же период были предприняты меры для стабилизации банковской системы благодаря программам её докапитализации и господдержке ипотечного кредитования. Путём повышения порога страхования вкладов была обеспечена защита прав потребителей банковских услуг. Тогда же была создана национальная система платёжных карт, был осуществлён комплекс мероприятий для развития малого и среднего бизнеса и роста его участия в экономике страны.

В 2008—2012 гг. Шувалов возглавлял оргкомитет по организации форума АТЭС, прошедшего во Владивостоке в сентябре 2012 г. Мероприятия по подготовке к саммиту включали строительство мостов, перекинутых через бухту Золотой Рог (ликвидировавший пробки в центре города) и на остров Русский (с самым длинным пролётом в мире), а также студенческого городка Дальневосточного федерального университета.

В 2009—2013 гг. Шувалов возглавлял организационный комитет XXVII Всемирной летней универсиады, проведённой в Казани. Это был общенациональный проект, потребовавший слаженной работы федеральных и региональных органов власти. Казань за эти годы заметно выросла в плане развития инфраструктуры и комфорта городской жизни, получив негласное звание третьей столицы России.

В 2009 году стал главой российского заявочного комитета на право проведения футбольного Чемпионата мира 2018 года. В декабре 2010 г. на голосовании членов исполнительного комитета FIFA, в котором заявка России победила, он возглавлял российскую делегацию, а позже курировал подготовку к мундиалю. Также был председателем оргкомитета по проведению в Красноярске XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года.

24 мая 2018 г. В. В. Путин своим указом назначил Шувалова председателем «Внешэкономбанка», позже получившего название «ВЭБ.РФ». Управленец провёл системную перестройку организации с оптимизацией её функций, связав инвестиционную деятельность с реализацией национальных целей страны, повышением уровня жизни граждан. Банк существенно улучшил свои финансовые результаты, была принята новая стратегия развития.

Игорь Шувалов сегодня

В 2020 году шли дискуссии по поправкам к Конституции России, в рамках которых Шувалов выдвинул предложение закрепить ценность предпринимательства в Основном законе. По итогам этих обсуждений в статье 114 Конституции РФ было зафиксировано, что правительство РФ обязывается содействовать расширению предпринимательской деятельности и всестороннему развитию частной инициативы.

В 2020—2021 гг. «ВЭБ.РФ» поручена координация институтов развития. С декабря 2020 года Игорь Шувалов возглавляет совет директоров фонда «Сколково», а с июля 2021 года — издательства «Просвещение». Тогда же его вновь утвердили на посту председателя правления «ВЭБ.РФ» на ближайшие пять лет.

В феврале 2023 года Шувалов выступил с докладом в Совете Федерации Российской Федерации о необходимости расширения технологического суверенитета России. На его основе сенаторы парламента сформулировали предложение о компенсации до 80% стоимости отечественного программного обеспечения для малых и средних предприятий с ежегодным выделением на эти цели 2,2 млрд рублей.

В 2003 году Шувалов защитил кандидатскую, а в 2022 году — докторскую диссертацию по юриспруденции. В своей докторской диссертации Шувалов выдвинул ряд предложений по преодолению последствий кризисов и созданию условий для поддержки предпринимательства. В том числе он указал на необходимость создания закона, который бы обеспечил «акты быстрого реагирования» властей в периоды кризисов в социально-экономической сфере.

За успешную подготовку к значимым мероприятиям международного уровня Шувалов получил звание почётного гражданина г. Казани — в сентябре 2013 г. и Владивостока — в мае 2014 г. В 2016 году был признан заслуженным экономистом России. На протяжении своей карьеры на государственной службе неоднократно награждался высшими государственными наградами, также имеет орден Дружбы народов Беларуси.

Личная жизнь и семья

И. Шувалов женат на бывшей однокурснице Ольге Викторовне Шуваловой. Супруги имеют четверых детей — двух дочерей и двоих сыновей.