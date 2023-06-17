Украинские беженцы, которые после начала специальной военной операции приехали в Великобританию, вынуждены уезжать из страны, поскольку не могут найти себе жилье. Об этом в своем материале со ссылкой на волонтера Элис Гуд сообщает газета The Guardian.

Автор материала отмечает, что в северной части Великобритании беженцы из Украины еще могут найти себе социальное жилье, а в южной части страны это сделать практически невозможно. При этом украинцы в Великобритании вынуждены браться за любую работу – мытье посуды или уборку помещений, даже если на родине они занимали высокооплачиваемые должности.

Однако заработная плата на подобной работе не позволяет оплачивать съемную квартиру. Также украинские беженцы сталкиваются с проблемой отсутствия хорошей кредитной истории, которая требуется при аренде жилья в Великобритании. Поэтому некоторые беженцы вынуждены покидать страну поскольку не могут позволить себе оплатить арендное жилье.