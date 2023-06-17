ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украинские беженцы, которые после начала специальной военной операции приехали в Великобританию, вынуждены уезжать из страны, поскольку не могут найти себе жилье. Об этом в своем материале со ссылкой на волонтера Элис Гуд сообщает газета The Guardian.

Автор материала отмечает, что в северной части Великобритании беженцы из Украины еще могут найти себе социальное жилье, а в южной части страны это сделать практически невозможно. При этом украинцы в Великобритании вынуждены браться за любую работу – мытье посуды или уборку помещений, даже если на родине они занимали высокооплачиваемые должности.

Однако заработная плата на подобной работе не позволяет оплачивать съемную квартиру. Также украинские беженцы сталкиваются с проблемой отсутствия хорошей кредитной истории, которая требуется при аренде жилья в Великобритании. Поэтому некоторые беженцы вынуждены покидать страну поскольку не могут позволить себе оплатить арендное жилье.

Вам может понравиться

Путин предложил выплачивать детское пособие независимо от дохода семьи

Во время своего выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума – 2023 президент РФ Владимир Путин предложил выплачивать семьям пособие на ребенка до 1.5 лет, в том числе единое

Минтруда отказалось от введения шестидневной рабочей недели

Глава Министерства труда России, Антон Котяков, заявил, что ведомство не поддерживает идею внесения шестидневной рабочей недели в Трудовой кодекс. Он отметил, что существующее трудовое законодательство в России уже предоставляет возможность

Американский полковник Блэк объяснил провал украинского контрнаступления

Ветеран боевых действий во Вьетнаме и полковник ВС США Дик Блэк объяснил провал контрнаступления вооруженных сил Украины всего двумя словами. Соответствующий пост американский военный эксперт опубликовал на своей страничке в