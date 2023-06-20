Киевский режим продолжает атаковать полуостров Крым беспилотными летательными аппаратами. Очередная попытка нанести удар при помощи дрона со стороны вооруженных сил Украины была предотвращена в Северном Крыму.

Глава республики Сергей Аксенов сообщил, что над северной частью полуострова средствами радиоэлектронной борьбы был посажен украинский беспилотный летательный аппарат. По его словам, в результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, что на фоне попыток украинских штурмовых подразделений прорвать оборону российских сил на Запорожском и Южно-Донецком направлениях киевский режим в ночь на 19 июня также попытался атаковать Крым ударными дронами в его северной части.

Украинские боевики несут огромные потери в живой силе и бронетехнике, в том числе и западного производства. Соответствующие кадры с уничтоженными американскими БМП M2 Bradley и немецкими танками Leopard были опубликованы Министерством обороны РФ.